Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 160 yolcusuyla Melbourne-Sydney seferini yapan yolcu treni, Melbourne'a 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yerel saatle 19.45 sularında meydana gelen kazada beş vagon raydan çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Vagonlardaki yolcuların tahli ye edildiğini açıklayan yetkililer, olayda yaralanan yolcuların sayısı ve durumları hakkında açıklama yapmadı.

Wallan kasabasında yaralılar için acil müdahale merkezi kuruldu.