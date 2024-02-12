Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2024 15:03

Rapor: İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

İngiltere'de milletvekilleri tarafından hazırlanan rapora göre, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor.

Rapor: İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları Ortak Komitesi milletvekillerinin hazırladığı raporda, hükümetin göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısının, İngiltere'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki itibarını "tehlikeye atacağı" uyarısında bulunuldu.

Raporda, söz konusu tasarının, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmadığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak, "Tasarının yargı denetimini neredeyse tamamen dışlaması, yerel mahkemelerin yürütmeden hesap sorma konusundaki anayasal rolünü zayıflatmayı amaçlıyor." ifadelere yer verildi.

Ayrıca Ruanda'nın güvenli yer olduğu konusunda parlamentonun ikna olmadığı kaydedilen raporda, "Her halükarda, bu tür ihtilaflı konuları çözüme kavuşturmak için en uygun yerin mahkemeler olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ruanda planı

İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Kasım 2023'te Ruanda planını yasalara aykırı bulmasının ardından hükümetin hazırladığı Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı (yeni Ruanda planı) aralıkta parlamentoya gelmişti. Söz konusu tasarı, 17 Aralık'ta Avam Kamarası'ndaki üçüncü okumada 276 "Hayır" oyuna karşı 320 "Evet" oyuyla kabul edilmiş ve Lordlar Kamarası'na gönderilmişti.

Lordlar Kamarası'nın onaylaması halinde tasarı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayına sunulacak. Lordlar, tasarıyı yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarası'na da gönderebilecek.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Diplomatik Kaynaklar: İsrail Limanı'nda engellenen yardım için Türk yetkililer harekete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Turgut Altınok, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
15:39
İsrail ordusu Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
15:23
İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 7 Filistinliyi öldürdü
15:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:16
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
15:15
Kaybolan genç kızın cesedi barajda bulundu
Edirneli berber yarım asırdır değiştirmediği dükkanında müşterilerini tıraş ediyor
Edirneli berber yarım asırdır değiştirmediği dükkanında müşterilerini tıraş ediyor
FOTO FOKUS
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ