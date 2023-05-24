Rapor: ABD'deki hapishanelerde 2019'da günlük 122 binden fazla mahkum hücrede tutuldu

ABD'deki hücre hapsi uygulamasını sonlandırmaya çalışan Unlock the Box ve Solitary Watch tarafından ortak yayımlanan raporda, ülke genelindeki hapishanelerde tek kişilik hücrede tutulan mahkumlara ilişkin veriler derlendi.

Raporda, söz konusu verilerin, ABD Adalet İstatistikleri Bürosunun son yayımladığı verilerin yanı sıra büro raporlamasına dahil edilmeyen eyalet verilerine ve Vera Adalet Enstitüsünün yerel hapishanelerdeki incelemelerine dayandığı ifade edildi.

Ülkede hapishanelerdeki duruma ilişkin verileri toplayan tek bir kurum olmadığı için net rakamın elde edilmesinin zor olduğu kaydedilen raporda, yalnızca 2019'da 122 bin 840 tutuklunun günde 22 saat ya da daha uzun süre hücre hapsinde tutulduğu belirtildi.

Raporda, hücre hapsinde tutulduğu saptanan 122 bin 840 bin tutuklunun, ABD'de toplam hapishane nüfusunun yalnızca yüzde 6'sından biraz fazlasını oluşturduğu kaydedildi.

Hücre hapsi cezasının, her yıl ülke genelinde yüz binlerce kişiyi olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle bu cezanın durdurulması çağrısında bulunulan raporda, ceza olarak daha farklı alternatiflerin kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Solitary Watch'ın Yöneticisi Jean Casella, ABD'de genelindeki hapishanelerde uygulanan hücre hapsinin "insani bir kriz" olduğunu kaydetti.