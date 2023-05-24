Katolik Kilisesi skandalları: 2023'ün ilk yarısından kan donduran raporlar

Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını ortaya çıkaran raporlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Son rapor Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren Roma Katolik Başpiskoposluğuna ait kiliselerin cinsel taciz raporu için 5 yıl boyunca çalışma yürütüldü, 100 binden fazla belge incelendi,

Sonuçlar, çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunan din adamlarının sayısının bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Tacizde bulunduğu kanıtlanan rahip sayısı 451'e yükseldi

Soruşturma öncesi, tacizde bulunduğu kanıtlanan 103 rahip vardı, yeni raporda bu sayının 451'e çıktığı tespit edildi.

Eyalet Başsavcılığı, kilise yönetimine ait kurumlarda 2 bin çocuğun cinsel istismara uğradığının belgelendiğini belirtti.

Yaklaşık 700 sayfalık raporda, kilise yönetiminin olayların üstünü örtmeye çalıştığına işaret edildi.

Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda rahiplerin görevden alınmak yerine başka bölgelerde görevlendirildiklerine de raporda yer verildi.

Almanya'da 250'den fazla rahip muhtemel failler arasında

Almanya'daki Freiburg Başpiskoposluğu, kiliselerdeki cinsel istismarlarla ilgili raporda 250'den fazla rahibin muhtemel failler arasında olduğunu bildirdi.

Araştırma Komisyonu Başkanı Magnus Striet'in açıkladığı rapora göre, 540’tan fazla kişinin cinsel şiddet bağlantılı olayda 250'den fazla rahibin yanı sıra eski Başpiskopos Robert Zollitsch de suçlanıyor.

Raporda ayrıca, olayın karanlık kalan kısmında söz konusu rakamların daha da yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

600 sayfadan oluşan raporda 20'den fazla vaka inceleniyor, kilise yöneticilerinin kurban ve aileleriyle ne kadar ilgilendiği ele alınıyor ve hangi yapıların söz konusu suistimali teşvik ettiği analiz ediliyor.

Raporda ayrıca ölen Başpiskopos Oskar Saier ve halen hayatta olan ve aynı zamanda 2008'den 2014'e kadar Alman Piskoposlar Konferansının başkanı olan emekli Başpiskopos Zollitsch'in cinsel istismar olaylarını örtbas ettiğine dair ciddi suçlamalar yer alıyor.

İspanya'da 1945'ten bu yana 706 cinsel istismar

İspanya Piskoposlar Konferansı (CEE), 1945'ten bu yana Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili 706 suçlama hakkında bilgi sahibi olduğunu açıkladı.

2 bin sayfalık raporda yer alan 706 vakanın 186'sının yeni olduğu ve bunun 16'sının 2022'de gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni olan 186 vakada adı geçenlerden 74'ünün rahip, 36'sının piskopos, 49'unun din adamı ve 27'sinin din adamı olmayan serbest çalışan olduğunu belirten Magan, bunlardan 90'ının öldüğünü, 69'unun hayatta olduğunu, 27'si hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

Magan, İspanya'da cinsel istismar iddialarını örtbas etmekle suçlanan Kilise bünyesinde hiçbir din adamı olmadığını söyledi.

İspanya'da El Pais gazetesi, Katolik Kilisesi bünyesinde cinsel istismar suçlamalarına ilişkin yaklaşık 3,5 yıl süren araştırmasını ve 251'i yeni olmak üzere 1237 mağdurla ilgili hazırladığı raporu Aralık 2021'de Vatikan'a ve İspanya Piskoposlar Konferansı'na göndermişti.

Cinsel istismar iddialarında bu zamana kadar sessiz kalmakla ve arşivlerini açmamakla suçlanan İspanya Katolik Kilisesi de geçen yıldan itibaren bazı girişimler başlatmıştı.

Portekiz'de 4 bin 815 çocuk istismara uğradı

Portekiz’de şubat ayında yayınlanan raporda en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesinde cinsel istismara uğradığı belirtildi.

Koordinatörlüğünü Pedro Strecht’in yaptığı Bağımsız Komisyon, 1950’den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili raporunu tamamlayıp, kamuoyu ile paylaştı.

Komisyon, çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurduğunu ve en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bildirdi.

Avustralya'da 4444 çocuk taciz mağduru oldu

Avustralya'da katolik rahiplerin yüzde 7'si çocuk istismarıyla suçlanıyor.

Kraliyete bağlı Çocuklara Cinsel İstismara Karşı Komisyon'un açıkladığı verilere göre 1950 yılından beri 4444 çocuk cinsel istismar ve taciz mağduru oldu.

Komisyon tarafından açıklanan bilgilere göre 1980 ve 2015 yılları arasında 93 kilise yöneticisinin 4444 çocuğa yönelik cinsel taciz uyguladığına dair iddialar var.

Bu olaylara karışmış olan bin tane kurum olduğu söyleniyor.

İstismar edilen kız çocukların yaş ortalamasının 10, erkeklerin yaş ortalamasının ise 11 olduğu belirtiliyor. Olaylara karışan 1900 failin kimliği tespit edildi ama diğer 500 suçlunun kimliği ortaya çıkarılamadı.

İstismar vakalarının faillerinin yüzde 22'si Christian Brothers (Hıristiyan Kardeşler) ve yüzde 20'si Marist Brothers (Marist Kardeşler), cemaatine mensup. Bu cemaatlerin en temel özelliği aynı zamanda okullar yönetiyor olmaları.

Avrupa'daki istismar raporu dalgası Fransa ile başladı

Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuştu.

Kilisedeki cinsel istismar olaylarını incelemek üzere kurulan komisyon, aralarında doktor, psikolog, tarihçi, sosyolog ve hukukçuların bulunduğu 22 uzmandan oluştu. Yıllar süren titiz çalışması sırasında komisyon, "tanıklara kendilerine ulaşarak ifade vermeleri" çağrısı yaptı. Bu tanıklık süreci 17 ay açık kaldı. Komisyona bu süre içinde 6 bin 500 kişi tanıklık yaptı.

Dünyada, daha önce ABD, İrlanda, Almanya, Avustralya ve Hollanda olmak üzere yalnızca 5 ülkedeki Katolik Kiliseleri, bu tür bir anket yaptı.

Bu konuda araştırma yapan altıncı ülke olan Fransa'da bu raporun yayınlanması, Katolik Kilisesi'ni onlarca yıldır rahatsız eden ve hala "tabu" olan bu krizin çözümü için hem kilisede hem de ailede ve toplumda yaşanan cinsel istismar konusunu ilk kez büyük ölçekte ele aldığı için "tarihi bir an" olarak kabul edildi.

Papa: Derin acı duyuyorum

Papa Francis, raporun yayınlanmasının ardından "Düşüncelerim öncelikle kurbanlarla birlikte. Aldıkları yaralardan dolayı inanılmaz büyük acı; yaşadıklarını anlatma cesaretlerinden dolayı da büyük bir şükran duyuyorum. Düşüncelerim, aynı zamanda, kurtuluş yolunu üstlenebilmesi için, bu korkunç gerçeğin farkına varan Fransa Kilisesi'ne yöneliyor" dedi.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni gazetecilere verdiği demeçte, "Kutsal peder, Roma'da kendisini ziyaret eden Fransız piskoposlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında raporun hakkında bilgilendirildi. Raporun içeriğini acı içinde öğrendi" dedi.

ABD’de de binlerce çocuk istismara uğradı

ABD’de Boston Globe gazetesinin raporları cinsel istismar olaylarını ve pedofil din adamlarının yargılanmak yerine kilise liderleri tarafından yerlerinin değiştirildiğini ortaya çıkardı. Rapor, dünya çapındaki pedofil mağdurlarına hikayelerini anlatmaları için cesaret verdi.

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansı tarafından finanse edilen John Jay College tarafından 2004’de hazırlanan bir raporda, 4 binden fazla ABD’li Katolik din adamının son 50 yılda çoğunluğu erkek olmak üzere 10 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

ABD Katolik Kilisesi eski Kardinali Theodore McCarrick, New York’ta 1974’te 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ardından 16 Şubat 2019’da Vatikan tarafından görevden alındı.

ABD’de cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kalan en yüksek konumdaki Katolik din adamı McCarrick, geçtiğimiz ay çıktığı mahkemede bir taciz olayı hatırlamadığını söyleyerek tüm suçlamaları reddetti.

Avustralya’da 5 yıl süren ve 2017’de yayınlanan bir araştırmada kilise, okul ve spor kulüpleri de dahil olmak üzere birçok kurumda on binlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

İskoçya’daki Katolik Kilisesi, din adamlarına yönelik taciz şikayetlerini araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurduğunu duyurdu.