Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2023 11:06

AB, Yunanistan'ı geri itmeler konusunda yine eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sahil güvenlik görevlilerinin göçmenleri motorsuz bir botun içinde Ege Denizi'nin ortasına götürerek bırakması üzerine, bir kez daha Yunanistan'ı eleştirdi.

AB, Yunanistan'ı geri itmeler konusunda yine eleştirdi
[Fotograf: AA]

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, medya kuruluşu Politico'ya verdiği mülakatta, New York Times gazetesinin yayınladığı görüntüleri değerlendirdi.

Bunun, bir geri itmeden daha beter olduğunu söyleyen Johansson, "Videolarda görünen şey tehcirdir." dedi.

Johansson, videodaki görüntülerden şüphe etmek için bir neden bulunmadığını belirterek "Eğer gerçek buysa ki öyle olduğu görünüyor; bu, kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Yunanistan hükümetinden izahat isteyen Johansson, şunları dile getirdi:

"Bağımsız bir izleme mekanizması kuracakları hakkında geçen yaz bana söz vermişlerdi ancak bu hala olmadı. Şimdi yapılması gereken ilk şey, bağımsız bir Yunan makamının bunu soruşturması ve ne olduğunu ortaya koyması."

New York Times'ta yayınlanan görüntülere göre, Midilli Adası'nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sığınmacı, kar maskeleri takan kişilerce beyaz bir minibüsle uzak bir noktaya götürüldükten sonra bir şişme bota bindiriliyor. Bot daha sonra onları Yunan sahil güvenlik teknesine aktarıyor. Tekne, sığınmacıları Ege Denizi'nin ortasına bırakıyor.

Geri itmeler

Yunanistan sahil güvenliği tarafından geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den beri uluslararası basında yer alıyor. Bu haberlere göre Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor hatta zarar veriyor.

Geri itmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor. Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmelere ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.

ETİKETLER
AB Yunanistan
Sıradaki Haber
Somali'deki hava saldırısında Eş-Şebab'ın dış operasyonlar lideri yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
11:27
Türkiye 'mavi bayrak' sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
11:20
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmada 2 kişi öldü
11:19
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
11:26
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı
11:14
Osmaniye'de kalıcı konutlar eylülde teslim edilecek
Ciudad Juarez'de sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Ciudad Juarez'de sığınmacıların bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Fuat Oktay gençlere Togg deneyimi yaşattı
Fuat Oktay gençlere Togg deneyimi yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ