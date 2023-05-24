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Dünya
AA 24.05.2023 10:32

Fransız Senatosu, Yahudilerden yağmalanan mallarının iadesini içeren tasarıyı kabul etti

Fransa'da Senato, 1933-1945 döneminde Nazilerden kaçan Yahudilerin yağmalanan mallarının iadesini içeren yasa tasarısını kabul etti.

Fransız Senatosu, Yahudilerden yağmalanan mallarının iadesini içeren tasarıyı kabul etti
[Fotograf: AA]

Senato, dün gece Yahudilerden yağmalanan kültürel varlıkların iadesini öngören yasa tasarısını oyladı.

Oy birliğiyle kabul edilen tasarı, milletvekillerinin onayından geçmesi için Ulusal Meclise gönderildi.

Tasarı, Avrupa'da Yahudi toplumuna yönelik antisemitik saldırıların ve baskıların arttığı, 1933-1945 döneminde Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudilerden geriye kalan kıymetli eşyalar ve kültürel varlıkların iadesini içeriyor.

Yağmalanan mallar Fransız müzelerinde sergileniyor

Aralarında kitap, tablo ve çok sayıda sanat eserinin yer aldığı ve 2 bin 200'ünün Fransız müzelerinde sergilendiği bu varlıklar sahiplerine veya mirasçılarına geri verilecek.

Fransız Kültür Bakanlığı verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da Yahudilere ait 100 bine yakın yağma eser ele geçirildi.

Almanya'ya götürülen 60 bini, daha sonra Fransa'ya gönderilirken bunlardan 45 bini sahiplerine iade edildi. 13 bini 1950'lerin başlarında başka yerlere satıldı.

Bu kapsamda bu kültürel varlıkların tespiti için 2019'da Araştırma Komisyonu kuruldu.

Senato yakında iki "önemli" tasarıyı daha oylayacak

Öte yandan Senato, yakında, Afrika'dan çalınarak Fransa'ya getirilen kültürel varlıklar ile Fransa'nın eski sömürgelerinden getirdiği insan kalıntılarının iadesini içeren iki yasa tasarısını oylayacak.

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