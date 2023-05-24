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Dünya
AA 24.05.2023 10:50

Somali'deki hava saldırısında Eş-Şebab'ın dış operasyonlar lideri yaralandı

Somali hükümeti, ABD'nin hava saldırısında terör örgütü Eş-Şebab'ın dış operasyonlar lideri Osman Mohamed Abdi'nin yaralandığını bildirdi.

Somali'deki hava saldırısında Eş-Şebab'ın dış operasyonlar lideri yaralandı
[Fotograf: AA]

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, hava saldırısında yaralanan örgüt üyesi Abdi'nin, yabancıları ülkeye getirmek, örgütün fikir ve propagandasını kolaylaştırmak ve dış işleri ekibini yönetmekten sorumlu olduğu ifade edildi.

Operasyonda, Orta Jubba bölgesindeki Jilib kentinde örgüt liderinin saklandığı ev hedef alındı.

Açıklamada, "Bu örgüt lideri, terörün yayılmasını kolaylaştırdığı gibi yabancı teröristlerin
ülkeye getirilmesinden de sorumlu olan bir suçludur." ifadesi kullanıldı.

ABD Afrika Komutanlığı da 20 Mayıs 2023 tarihinde Jilib kentinde Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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