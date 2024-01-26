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Dünya
AA 26.01.2024 22:21

Ramaphosa: Bize karşı işlenen suçların başka insanlara karşı işlenmesine seyirci kalmayacağız

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhindeki kararının ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmesi ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

Ramaphosa: Bize karşı işlenen suçların başka insanlara karşı işlenmesine seyirci kalmayacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım eylemleri olarak nitelendirdik ve İsrail'in sorumlu tutulmak zorunda olduğunu söyledik. Bugün Uluslararası Adalet Divanı bizi haklı buldu." ifadelerini kullandı.

UAD'nin ortada makul bir soykırım vakası olduğuna hükmettiğine işaret eden Ramaphosa, Gazze halkının güvenliğinin sağlanması için önemli bir adımın atıldığını vurguladı.

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"Kararın ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmeli ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanmalı." diyen Ramaphosa, kararın krizin sona ermesinin yolunu açmasını, can kaybı ve sıkıntıları gidermesini umduklarını dile getirdi.

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Ramaphosa, Güney Afrika'nın bu davayı açması sonrası tepkilere maruz kaldığını hatırlatarak, "Bazı kişiler, bu işe karışmanın Güney Afrika'nın işi olmadığını söyledi. Bizler Güney Afrikalılar olarak, bize karşı işlenen suçların başka yerlerde başka insanlara karşı işlenmesine de seyirci kalmayacağız." dedi.

"UAD tarafından verilen karar bağlayıcıdır ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir devlet olarak İsrail'in UAD tarafından verilen tedbirlere uyması bekliyoruz." diyen Ramaphosa, adaletten yana durmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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Ramaphosa konuşmasında Nelson Mandela'nın, "Herkes için adalet olsun, herkes için barış olsun." sözlerini de hatırlattı.

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