Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan’daki askeri ve siyasi durumun oldukça gergin olduğunu belirten Kabulov, bu durumun Rusya’yı rahatsız ettiğini söyledi.

Taliban’ın amacı, barış müzakerelerinin başlamasından önce konumunu güçlendirmek

Taliban’ın Afganistan'da iktidarı zorla ele geçirme tehlikesi olduğuna inanmadıklarını dile getiren Kabulov, şunları söyledi:

"Çatışmalar çoğunlukla kırsal alanlarda sıkı bir kuşatma olsa da şehirlere saldırı olmuyor. Taliban’ın amacı, barış müzakerelerinin başlamasından önce konumunu güçlendirmek. Taliban, iktidara gelmede şiddet senaryolarının olumsuz sonuçlar doğuracağının farkında ve bu senaryoların uygulanmasını istemiyor. Müzakereler yoluyla uzlaşmaya varmak için beyanda bulunuyorlar."

Rusya’nın özellikle Afganistan’ın kuzeyindeki durumdan ve buradaki terör örgütü DEAŞ’ın varlığıyla birlikte uyuşturucu üretiminin artmasından rahatsız olduğunu kaydeden Kabulov, Afgan güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalardan doğan gerginliğin Orta Asya ülkelerine yayılmasını önlemek için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde adımlar attıklarını belirtti.

"Rusya'nın, mevcut tüm imkanları kullanacağını belirtebiliriz"

Kabulov, Orta Asya’da Afganistan’dan kaynaklanabilecek sorunları önlemek için gerekenleri yapacaklarının altını çizerek "Rusya'nın, Afganistan'ın kuzey bölgelerinden Orta Asya'daki müttefiklerimizin topraklarına 'taşan' gerilime karşı koymak için mevcut tüm imkanları kullanacağını belirtebiliriz." dedi.

ABD’nin Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan dahil, Orta Asya ülkelerine askeri birlikler koymak istediğine yönelik haberlere ilişkin Kabulov, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin devam ettiğini hatırlarsak ABD ordusunun ve diğer altyapısının Orta Asya dahil olmak üzere, komşu ülkelere yeniden konuşlandırılmaması gerekir. ABD ve NATO’nun Afganistan’daki 20 yıllık harekatı, ABD askeri üslerinin bölgede istikrar ve güvenliği artırmak için hiçbir şey yapmadığını kanıtladı."

Kabulov, Afganistan konusunda Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın dahil olduğu genişletilmiş üçlü toplantının ve Moskova formatında Afganistan müzakerelerinin yapılmasını göz ardı etmediklerini söyledi.