Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, ülkesindeki durumun kötüye gittiğini ancak aldıkları önlemlerin yerinde olduğunu söyledi.

Tüm sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade eden Putin, koruyucu ekipman ve medikal malzemelerin ihtiyaç olan tüm bölgelere yönlendirilmesi talimatının verildiğini ifade etti.

Putin ayrıca, gerektiği takdirde ordunun imkanlarının da salgınla mücadelede kullanılabileceğini kaydetti.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısının bugün 2 bin 558 artışla 18 bin 328'e, can kaybının ise 18 artışla 148'e yükseldiği bildirilmişti.