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Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e ulaşırken, ölü sayısı 86 artışla 2 bin 823 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 147 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 729'a ulaştı.
COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 86 artışla 2 bin 823'e yükseldi.
Etiketler: Hollanda koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:47
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