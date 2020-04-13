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Zambiya, yabancı uyruklu mahkumları serbest bırakıyor
[Fotoğraf: AA]
Afrika ülkesi Zambiya, koronavirüs (COVID-19) salgınında alınan önlemler kapsamında, cezaevlerindeki yabancı uyrukluların serbest bırakılacağını açıkladı.
Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cezaevlerinin kapasitesinden fazla kişiyi barındırdığını ve buralardaki yoğunluğu azaltmayı amaçladıklarını belirtti.
Bakan Kampyongo, "Cezaevlerindeki yabancı uyruklu vatandaşlar serbest bırakılarak ülkelerine iade edilecek." ifadesini kullandı.
Açıklamada, uçuşların askıya alınması nedeniyle günleri biten yabancı uyrukluların da göçmenlik ofislerine giderek, uçuşlarını düzenlemeleri gerektiği kaydedildi.
COVID-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkedeki cezaevlerinden yabancı uyruklu kaç mahkumun serbest bırakılacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
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