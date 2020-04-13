Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulzar Ahmed'in kendi inisiyatifiyle başlattığı soruşturma kapsamında Federal Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, aynı zamanda kabine üyesi de olan Cumhuriyet Başsavcısı, eyaletlerden sorumlu bakanlar ve eyalet başsavcıları ifade verdi.

Yapılan duruşmada hükümetin salgınla mücadelede etkisiz adımlar attığını söyleyen Ahmed, virüsle mücadele görevinin doğru insanlarla yürütülmediği değerlendirmesinde bulundu.

"Başbakan 10 doğru kişi seçerek gerekli adımları atabilirdi."

Başbakan İmran Han'ı da virüsle mücadele çalışmalarına doğrudan katılmadığı için eleştiren Ahmed, "Başbakan'ın dürüstlüğünden şüphemiz yok ama dürüst bir başbakana sahip olduğumuz için elimizde bulunan şansı yitirmek üzereyiz. Başbakan 10 doğru kişi seçerek gerekli adımları atabilirdi." dedi.

Ahmed'in iddialarına cevap veren Cumhuriyet Başsavcısı Halid Cavid Han, salgınla mücadele sürerken Sağlık Bakanı'nı görevden almanın felaket olacağını belirterek, "Savaşın ortasında Sağlık Bakanı'nı değiştirmeyin, böyle bir karar alınacaksa da bunu hükümete bırakın." diye konuştu.Mahkeme yapılan duruşmanın ardından federal hükümete Mirza'yı görevden alması için yazı yazılmasına karar verirken Pencap ve Sindh eyaletlerinden de Mirza'nın icraatlerine ilişkin rapor istedi.

Karar 2 gün içinde gönderilecek

İki gün içinde kararın hükümete gönderileceği belirtilirken duruşma 20 Nisan'a ertelendi.Pakistan Anayasa Mahkemesi, hükümetin COVID-19önlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında cuma günü yerel ve merkezi hüküme üyelerini ifade vermeye çağırmıştı.

Tutuklu ve hükümlülerin, COVID-19 salgınından korunması amacıyla serbest bırakılmalarına ilişkin duruşmada hükümetin salgınla mücadelede attığı adımları yetersiz bulduğunu açıklayan Ahmed, hastanelere kabul edilmedikleri için başka hastalıklardan ölenlerin sayısında da artış görüldüğünü kaydetmişti.Son verilere göre Pakistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 5 bin 374'e ve ölü sayısı 93'e yükseldi.