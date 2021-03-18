Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi yaptığı "katil" nitelemesinin ardından ilk kez konuştu.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyleydi:

- (Biden'ın ifadeleri) İnsanlar gerçekte kendilerinde olanı başkalarında görmeye yatkındırlar. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir.

- ABD Rusya'yı muhatap almak zorunda kalacak. ABD, bizim onlar gibi olduğumuzu düşünse de bu öyle değil, bizim farklı bir genetik kodumuz var.

- Şartlar bizim yararımıza olduğu müddetçe ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. ABD, Rusya ile kendi kurallarına göre bir ilişki kurmak istiyor.

"Bizi nükleerle suçlayanlar ABD'ye baksınlar"

- "ABD bilinci" zor koşullarda gelişti. Hatta ve hatta yerel halka uygulanan soykırımla oluştu, ona bağlıdır. Dahası, ABD Japonya'da nükleer bomba ve Afrika'da köleliği kullanan bir devlet olmuştur.

- Bizi nükleer ile suçlayanlar, dünyada nükleer bombayı ilk ve tek kullanan ABD'ye baksınlar.

Biden: Putin bedel ödeyecek

ABC News'a konuşan Biden, Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı, "bedelin ne olacağı" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz" diye yanıt vermişti.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanının "katil" olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemişti.

Biden'a karşı dezenformasyon yapıldığı iddiası

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürülmüş, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı savunulmuştu.