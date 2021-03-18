30 yıla yakın işgal altında kaldı. On binlerce sivil katledildi, 1 milyona yakın insan evinden oldu. Azerbaycan'ın en verimli arazileri sahipleri için değil, yıllarca işgalciler için ürün verdi. Azerbaycan, 18 bin kilometrekarelik Karabağ'ı işgalden kurtardı.

Sınırlı su kaynaklarına sahip Azerbaycan, artık Aras Nehri'nin etrafındaki verimli arazilerden istifade edebilecek. Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz nasıl ki topraklarımızın işgalden kurtarılmasında Türkiye’nin desteğini hissettiysek, hesap ediyoruz ki toprakların inkişaf edilmesin diye bu toprakların inşa edilmesinde özellikle bu sahada da tarım alanının inkişaf ettirilmesinde Türkiye- Azerbaycan işbirliği, Türkiye-Azerbaycan emektaşlığı zorunludur."

Kıymetli maden yatakları da işletilecek

İşgalden kurtarılan bölgelerde kalıcı altyapı yatırımları, enerji üretim tesisleri, yerleşim, tarımsal sulama ve nakliye altyapısı kuruluyor.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bir ziyareti olacağını söyleyerek, "Onun öncesinde de biz birçok alanda projelerin hazırlığını yapmak, bunlarla alakalı da alt yapıyı sağlamak için buraya geniş bir katılımla heyetle geldik. Hem hayvancılık alanında hem tarım alanında hem ormancılık alanda su alanında hem de gıda alanında özellikle bir de tarım ham maddeleri alanında gübre alanında nasıl işbirlikleri geliştirebiliriz konusunu Sayın Aliyev’le de görüşme şansımız oldu" dedi.

Azerbaycan işgalden kurtarılan bölgelerde altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yataklarını da işletecek. Ülkenin petrol dışı gelirleri artacak, istihdama katkı sağlanacak.