Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda iş birliği ele alındı.

Ayrıca Orta Doğu meselesinin ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümüne ileride de destek vermeye hazır olduğunu teyit etti.

İki lider, farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.