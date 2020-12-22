Times of Israel gazetesinin haberlerinde, "Basra Körfezi'ne giden denizaltı, Süveyş Kanalı'nı deniz seviyesinin üzerinde geçti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail'e ait denizaltının Süveyş Kanalı'ndan Mısır'ın onayı ve bilgisi dahilinde geçtiğine işaret edildi.

Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısının "İran'a gözdağı verdiği" vurgulanan haberde, olayın İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastin ardından İran tarafından yapılan açıklamalara cevap niteliğinde olduğunu ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklama yapmayı reddettiği duyurulurken, ABD donanmasından USS Georgia adlı nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı ve iki güdümlü füze kruvazörün Hürmüz Boğazı'na girdiği kaydedildi.

ABD donanmasından yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetleriyle Basra Körfezinde tatbikat düzenlediği bilgisine yer verildi.

Fahrizade suikasti

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise "İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler." ifadelerini kullanmıştı.