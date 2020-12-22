Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fransa, İngiltere sınırını kapattı kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu
İngiltere'nin koronavirüs mutasyonunu açıklamasının ardından Fransa da İngiltere ile sınırları kapatma kararı aldı. Otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu.
Fransa'nın, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda tır kuyrukları oluşmaya başladı.
Dover Limanı yakınlarında mahsur kalan birçok kamyon şoförü, iki gece boyunca kamyonlarında uyudu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'dan yasağın kaldırılmasını istedi.
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapmış, kuyruklar oluşan marketlerde bazı rafların boşaldığı görülmüştü.
Etiketler: Fransa İngiltere Koronavirüs
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