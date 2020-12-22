Fransa'nın, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda tır kuyrukları oluşmaya başladı.

Dover Limanı yakınlarında mahsur kalan birçok kamyon şoförü, iki gece boyunca kamyonlarında uyudu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'dan yasağın kaldırılmasını istedi.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapmış, kuyruklar oluşan marketlerde bazı rafların boşaldığı görülmüştü.