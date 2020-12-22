Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarının kredi borçları silindi
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit olan 830 askerin kredi borçları silindi.
Azerbaycan Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, şehit askerlerin bankalara olan borçları faizleri ile silindi.
Açıklamada, 286 şehit yakını ile 1323 yaralı asker, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının silindiği kaydedildi.
2 bin 800'den fazla şehit verilmişti
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
Azerbaycan ordusu savaşta 2 bin 800'den fazla şehit vermişti.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Şehit Merkez Bankası
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