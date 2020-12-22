15 aylık hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin hükümeti kurmak için kullandığı oy geçersiz sayıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile, haziran ayındaki güven oylamasında bir oy farkla kurulan hükümet düştü.



Ülkede 40 gün içinde seçime gidilmesi bekleniyor.

Meclis Başkan Vekili partilerle görüşecek



Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin 5 Kasım’daki istifasının ardından Cumhurbaşkanlığına, Meclis Başkanı Vjosa Osmani vekalet ediyor.



Osmani, seçim tarihini belirlemek amacıyla ülkedeki siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek.