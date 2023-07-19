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Dünya
AA 19.07.2023 21:23

Putin: Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini söyleyerek, "Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz" dedi.

Putin: Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın Batılı ülkelerin "küstah" yaklaşımına rağmen anlaşmayı birçok defa uzattığını dile getiren Putin, "Yabancı meslektaşlarımızın üzerinde anlaşmaya varılan ve onaylanan şartlara tam olarak uymaya başlamasını bekliyorduk, ancak böyle bir şey olmadı" dedi.

Anlaşmanın sona ermesinden Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın başarısızlığından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dahası Rusya, bir zamanlar Batı'nın soyduğu, savaşların, açlığın ve yoksulluğun uçurumuna ittiği Afrika'daki bazı ülkelerdeki felaketlerden sorumlu tutuluyor. Şimdi de yeni sömürge sistemi çerçevesinde bu devletleri yağmalamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Putin, tahıl anlaşmasının başlangıçta insani bir öneme sahip olduğunu ancak Batılı ülkelerin bu unsuru tümüyle bozduğunu ifade etti.

Rusya'nın yoksul ülkelere bedelsiz bir şekilde gübre sevkiyatı çabasının da Batılı ülkelerce engellendiğini belirten Putin, "Anlaşma mevcut haliyle anlamını yitirdi" dedi.

"Anlaşmanın insani özü temin edilsin"

Putin, Rusya'nın anlaşmanın devam etmesi için çeşitli şartlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu, SWIFT uluslararası bankacılık ödeme sistemine bağlanmalarını içerir. Bu konuda herhangi bir söze veya fikre ihtiyacımız yok. Bu koşulların karşılanmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Rus tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara sevkiyatı ve Rusya'ya yönelik tarım araç ve gereçlerinin sevkiyatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini vurgulayan Putin, Rus gemilerine yönelik sigorta konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmadaki "insani unsurun" da tekrar temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Son olarak Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesinin temel koşulu, anlaşmanın insani özünün yeniden tesis edilmesidir. Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm bu koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz" dedi.

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