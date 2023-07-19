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Dünya
AA 19.07.2023 21:01

Kosova Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna üye oldu

Kosova Cumhuriyeti, Lahey merkezli Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna (ICMP) katılım bilgilerini teslim ederek üye oldu.

Kosova Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna üye oldu
[Fotoğraf: Getty]

Kosova, Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna üye oldu.

Katılım belgeleri, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti, Kayıp Şahıslar Hükümet Komisyonu Başkanı Andin Hoti ve Kosova’nın Hollanda Büyükelçisi Dren Doli tarafından sunuldu.

Dışişleri ve Diaspora Bakanlığınca yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Ahmeti’nin üyelik sürecinde Komisyonun "depozitör ülkesi" olan Hollanda’nın Anlaşmalar Bölümü Müdürü Jules van Eijndhoven'a teşekkür ettiği belirtildi.

Ahmeti, ICMP yetkililerine 20 yılı aşkın süredir Kosova'ya örnek teşkil eden katkıları için teşekkürlerini iletti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üyeliğimiz, Sırbistan tarafından gerçekleştirilen soykırım sırasında zorla kaybedilen binlerce Kosovalı ve aileleri için daha fazla adalet sağlamamıza yardımcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

1996'da kurulmuş ICMP, silahlı çatışmalar, insan hakları ihlalleri, doğal afetler, organize suçlar, yasa dışı göç gibi durumlarda kaybolmuş kişileri ele alan Lahey merkezli hükümetler arası bir kuruluştur.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut, 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.

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