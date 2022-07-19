Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Suriye’de her türlü terörizmle mücadele konusunda kararlıyız
[Fotograf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’deki her türlü terörizmle mücadele konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Putin, "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye’de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik" dedi.
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Etiketler: Son Dakika Vladimir Putin
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