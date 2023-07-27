Çok Bulutlu 36.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 16:11

Putin: Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son 24 saatte önemli kayıplar verdiğini belirterek, "Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı. Esas çatışmalar ağırlıklı olarak, Batı'da dedikleri gibi, ana hedef, Zaporijya istikametindeydi." dedi.

Putin: Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı

Putin, St. Petersburg'ta Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun son 24 saatte hem personel hem de ekipman kayıpları verdiğini dile getiren Putin, "Çok fazla kayıp verdiler, 200 kişiden fazla. Bizim de maalesef kayıplarımız oldu ancak arada devasa bir fark var, düşman kaybından on kat daha az kaybımız oldu." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın saldırılarda çok sayıda zırhlı araç kullandığını belirterek, "50 araç kullandılar ve bu araçlardan 26'sı tank, 13'ü zırhlı araç olmak üzere 39'u imha edildi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki çatışmaların son dönemde yoğunlaştığını vurgulayan Putin, "Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı. Esas çatışmalar ağırlıklı olarak, Batı'da dedikleri gibi, ana hedef, Zaporijya istikametindeydi." dedi.

Putin, Ukrayna ordusunun cephedeki hiçbir hedefine ulaşamadığını ve geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

ETİKETLER
Vladimir Putin Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna’da Batı silahları, hava üsleri, insansız deniz aracı depolarını vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
16:51
Alman Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı ve darbe yapmayı planlamakla suçlanan 5 kişinin yargılanması sürüyor
16:48
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 67'ye varan zam yapıldı
16:47
Hindistan'da bir aile, cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
16:43
Rusya, Somali'nin 684 milyon dolarlık borcunu sildi
16:22
Roketsan ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor
Yazın bozulan vantilatörler Gazzeli ustanın elinde yeniden can buluyor
Yazın bozulan vantilatörler Gazzeli ustanın elinde yeniden can buluyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ