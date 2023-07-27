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Dünya
AA 27.07.2023 15:14

İngiltere: Filistin meselesinde iki devletli çözümün ilerlemesini görmek Ürdün ile ortak arzumuz

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecinin barışçıl bir şekilde ilerletilmesi konusunda ülkesinin Ürdün'le aynı isteğe sahip olduğunu söyledi.

İngiltere: Filistin meselesinde iki devletli çözümün ilerlemesini görmek Ürdün ile ortak arzumuz

İngiliz Bakan Cleverly, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün'ün "bölgesel güvenliği sağlama ve krizleri çözme arayışındaki" rolünden övgüyle söz eden Celeverly, "Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün barışçıl bir şekilde ilerlediğini görmek Ürdün ile ortak arzumuzdur." dedi.

Safedi ise konuşmasında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını "kışkırtıcı eylemler" şeklinde değerlendirerek kınadı.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

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