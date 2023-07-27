Parçalı Bulutlu 37ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 15:18

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Avrupa Merkez Bankası Euro
Sıradaki Haber
İngiltere: Filistin meselesinde iki devletli çözümün ilerlemesini görmek Ürdün ile ortak arzumuz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
İngiltere: Filistin meselesinde iki devletli çözümün ilerlemesini görmek Ürdün ile ortak arzumuz
15:08
BM Yüksek Komiseri Türk: Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınıyorum
15:14
Davutoğlu'ndan CHP Lideri'ne 'protokol' tepkisi
14:55
Kılıçdaroğlu'ndan vekillere: Parti içi tartışmaları medyaya taşımayın
15:18
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
14:49
Kapıkule'de bir tırda 83,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hasta ve yaralı yarış atları, sağlık ekibinin uyguladığı tedaviyle pistlere dönüyor
Hasta ve yaralı yarış atları, sağlık ekibinin uyguladığı tedaviyle pistlere dönüyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ