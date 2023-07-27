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AA
HABER GİRİŞ
27.07.2023 15:18
, 27.07.2023 15:19
SON GÜNCELLEME
27.07.2023 15:19
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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