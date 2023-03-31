Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, uluslararası alanda köklü değişikliklerin yaşandığını ve bunların stratejik planlama belgelerini gözden geçirmelerini sağladığını belirtti.

Bu bağlamda, Rusya'nın Dış Politika Konsepti'ni güncelledikleri bilgisini paylaşan Putin, "Bugün Rusya Federasyonu'nun güncellenmiş Dış Politika Konsepti'ni onaylayan bir kararname imzaladım" dedi.

Putin, şöyle devam etti:

"Bu konsept, ileride uluslararası ilişkiler konusundaki çalışmalarımız için sağlam bir doktrin temeli olacak. Dış siyasetin uygulanmasında yer alan meslektaşlarımdan, yapıcı ortaklarımızla ilişkilerin genişletilmesine ve dost olmayan devletlerin ülkemize yönelik sergilediği düşmanca siyasetten vazgeçmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasına önem vermelerini istiyorum. Gelecekteki eylemlerimizin planlanmasında uluslararası ilişkilerin gelişimindeki faktörler ile eğilimlerin dikkate alınması, Rusya'nın egemenliğinin güçlendirilmesi için çalışılması, dünyadaki sorunların çözümünde adil ve çok kutuplu bir dünya düzenin şekillendirilmesinde ülkemizin rolünün arttırılması önemlidir."

"ABD, Rusya'ya karşı çizgisini başlatan ve geliştiren ülke"

Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da güncellenmiş Dış Politika Konsepti'nde değişen jeopolitik gerçeklerin yansıtıldığını belirterek "Burada, son 10 yılda uluslararası gerilimin benzeri görülmemiş düzeyde olduğu belirtiliyor. Dost olmayan devletlerin eylemlerinin, ülkemizin güvenliğine ve kalkınmasına yönelik tehditler yarattığı vurgulanıyor. ABD de Rusya'ya karşı çizgisini başlatan ve geliştiren ülke olduğu belirtiliyor" diye konuştu.

Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı zayıflatmaya yönelik siyasetinin "hibrit savaş" olarak adlandırıldığını ve Rusya'ya karşı düşmanca eylemlere simetrik ve asimetrik yanıt verilmesinin öngörüldüğünü aktardı.