Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

Karara göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre Devlet Başkanı tarafından belirlenecek.

"Rusya'nın çıkarları ve güvenliği pazarlık edilemez"

Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"Rusya diplomatik çözümler aramaya hazır." ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın çıkarları ve güvenliği pazarlık edilemez. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Putin, ülkesinin NATO’nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını söyleyerek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı." açıklamasını yaptı.

Putin ayrıca, Rus silahlı kuvvetlerinin savaşa hazır olduğunun altını çizerek övgüde bulundu ve ülkenin çıkarlarını savunacaklarından emin olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, pazartesi günü Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

Rusya'nın Ukrayna kararlarına ilişkin ülkelerden ve kuruluşlardan sert tepki geldi. Başta Almanya olmak üzere İngiltere, ABD, Avrupa Birliği, Japonya gibi ülkeler Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı.