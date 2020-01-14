Dünya
Putin, Libya meselesiyle ilgili Merkel'e bilgi verdi14 Ocak 2020 Salı 00:43 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 00:47
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapılması planlanan Libya Konferansı'nın hazırlık sürecini görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Libya meselesi çözümüne ilişkin Berlin Konferansı'nın hazırlık süreci ele alındı. Putin, Libya’daki tarafların katılımıyla Moskova’da yapılan görüşmelerle ilgili Merkel'e bilgi verdi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: vladimir putin rusya Merkel Libya almanya