ABD Adalet Bakanı: Suudi askeri öğrencinin saldırısı terör eylemi14 Ocak 2020 Salı 00:02 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 00:12
ABD Adalet Bakanı Barr, geçen ay Suudi askeri öğrencinin Florida’daki askeri üste gerçekleştirdiği saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı.
ABD Adalet Bakanı William Barr, Florida eyaletinin Pensacola üssünde geçen ay Suudi askeri öğrenci tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma raporunu açıkladı.
Barr, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Suudi askeri öğrenci AlShamrani’nin 11 Eylül‘deki sosyal medya paylaşımında “geri sayım başladı” dediği ve Kasım’da da 11 Eylül terör saldırılarında yıkılan ikiz kulelerin anıtına giderek anti Amerikan paylaşımda bulunduğu belirtildi.
William Barr, ABD’de eğitim görmekte olan Suudi öğrencilerden 21’inin sınır dışı edilerek Suudi Arabistan’a gönderildiğini duyurdu.
15 Suudi askeri öğrencinin bilgisayarında çocuk pornosu bulundu
Suudi askeri öğrencilerden 17’sinin bilgisayarında anti Amerikan içerik, 15’inin bilgisayarında ise çocuk pornosu bulunduğu belirtildi.
Suudi askeri öğrenci AlShamrani'nin geçen ay askeri üste çevreye ateş açması sonucu 2 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan da olay yerinde öldürülmüştü.
Kaynak: TRT Haber