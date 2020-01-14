İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Hüseyin Kerrubi güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Ulusal Güven Partisi Merkez Konseyi Üyesi de olan Kerrubi'nin gözaltı nedeninin, 3 gündür devam eden gösterilere verdiği destek olduğu belirtiliyor.

Babası Mehdi Kerrubi de ev hapsinde tutuluyor

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA