Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün eylemlerini dikkate alarak Kazakistan’da düzenin sağlanmasına yönelik tedbirler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdi.

Tokayev'in Rusya’nın yardımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, KGAÖ üyesi ülkelerin birliklerinin Kazakistan topraklarından koordineli şekilde geri çekilmesinin başlamasıyla ilgili konular tartışıldı.

KGAÖ askerleri bugün çekilmeye başladı

Kazakistan’a 6 Ocak’ta konuşlandırılan Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan askeri birliklerinden oluşan KGAÖ Barış Gücünün ülkeden çekilme sürecin bugün başlatıldımıştı.