Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ile Tokayev Kazakistan’daki durumu görüştü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün eylemlerini dikkate alarak Kazakistan’da düzenin sağlanmasına yönelik tedbirler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdi.
Tokayev'in Rusya’nın yardımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, KGAÖ üyesi ülkelerin birliklerinin Kazakistan topraklarından koordineli şekilde geri çekilmesinin başlamasıyla ilgili konular tartışıldı.
KGAÖ askerleri bugün çekilmeye başladı
Kazakistan’a 6 Ocak’ta konuşlandırılan Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan askeri birliklerinden oluşan KGAÖ Barış Gücünün ülkeden çekilme sürecin bugün başlatıldımıştı.
Etiketler: Rusya Kazakistan Vladimir Putin
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