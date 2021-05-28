Rusya Devlet Balkanı Vladimir Putin, Soçi'de Belaruslu mevkidaşı ile bir araya geliyor.

Moskova’nın desteğini almak isteyen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryan Air konusunda Putin’i bilgilendirecek.

Toplantı sırası Savunma Bakanları'nda

Avrupa'nın gündeminde de Belarus var. Dışişleri Bakanları’nın ardından bugün Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Belarus'a yönelik yaptırımlar gündemiyle toplanıyor.

Yönetim değişirse 3 milyar euro destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den de, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya görevinden ayrılması çağrısı geldi.

Komisyon, ülkede yönetim değişikliği olması halinde Belarus'a 3 milyar euroluk yardım verileceğini duyurdu.

Bu arada Belarus'a havadan adeta abluka uygulanıyor. Ukrayna hava sahasını Belarus uçaklarına kapattı.

Bazı Batılı havayolu şirketleri de Belarus hava sahasını kullanmamak için rota değişikliğine gitti. Ancak Rusya'dan taleplerdeki artışın, yeni uçuş izni alınmasındaki süreyi uzatacağı uyarısı geldi.

Yeni bilgi: e-posta sonra gönderildi

Uçağın Minsk'e acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarıyla ilgili de yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Uçağın Belarus yönetimi tarafından inmeye zorlandıktan sonra bomba ihbarına ilişkin e-postanın gönderildiği iddia ediliyor.

Uçak krizi

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Uçakta sosyal medya sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Raman Pratasevich gözaltına alınmıştı.