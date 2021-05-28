Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de yolunu kaybeden fil sürüsü şehri gezdi
Çin’de bir fil sürüsü yolunu kaybedince yerleşim yerine girdi. Filler, sabahın ilk ışıklarına kadar şehir içinde dolaştı.
Çin’in güneyindeki Yunnan eyaletinde ilginç anlar yaşandı.
Göç halindeki 15 filden oluşan sürü yolunu kaybetti.
Fiiller, gece karanlığında şehir merkezinde yürürken görüntülendi. O sırada sokaktaki filleri görenler korkuyla kaçıştı.
Gece dolaştılar gündüz yaşam alanlarına döndüler
Sürünün şehre girmesiyle güvenlik güçleri alarma geçti. Yollar trafiğe kapatıldı.
Fil sürüsü gece boyunca şehirde dolaştı. Sürü sabahın ilk ışıklarıyla tekrar doğal yaşam alanlarına doğru harekete geçti.
Herhangi bir kayıp yok
Sürünün Aralık ayından beri göç halinde kuzeye doğru ilerlediği öğrenildi.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Çin
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