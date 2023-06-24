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Dünya
Sputnik News 24.06.2023 17:53

Putin, hükümlülerin askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı.

Putin, hükümlülerin askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı
[Fotograf: AA]

Rusya lideri Vladimir Putin, ciddi suçlar işleyenler dışında hüküm giymiş kişilere sözleşmeli olarak askerlik hizmetini yerine getirme imkanı tanıyan yasayı imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yasada ayrıca bir takım sağlık sorunları olan ve olağan koşullarda askere alınmayan vatandaşların da seferberlik ve savaş halinde ordu ile sözleşme imzalayabilecekleri öngörülüyor.

Bu vatandaşların askerlikten terhis edilmesinin sebebinin, seferberlik süresinin sona ermesi, sıkıyönetimin kaldırılması ve/veya savaş süresinin sona ermesi olabileceği ifade ediliyor.

Söz konu yasa geçen hafta sırasıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

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