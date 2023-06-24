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Dünya
AA 24.06.2023 17:50

Fransa, Wagner'in isyanının ardından Rusya'daki durumu yakından takip ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'daki durumu yakından izlediği duyuruldu.

Fransa, Wagner'in isyanının ardından Rusya'daki durumu yakından takip ediyor

Fransız BFMTV kanalının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre Macron, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor.

Macron, "Ukrayna'yı desteklemeye odaklandığını" belirtti.

Rusya'da Wagner krizi
Rusya'da Wagner krizi

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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