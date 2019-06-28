G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız olarak görüştü.

İki lider, fotoğraf çekimi için yerlerine geçtikleri sırada kısa süreli bir diyalog kurmuştu.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın Twitter hesabından, "ABD Başkanı Donald Trump ve Putin'in görüşmesi tamamlandı. İki lider de gelişmiş ilişkilerin dünyanın ilgilsini çektiği konusunda hemfikir. Ayrıca İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna 'daki durumları da tartıştılar." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: DHA