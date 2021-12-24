Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki 30 yıl içinde Çin'in ekonomisinin her alanında ABD'yi geçeceğini belirterek, Amerika'nın finans ve ticaretteki baskın konumunu kaybedeceğini öngördü.

Perşembe günü düzenlediği yıllık yıl sonu basın toplantısında gazetecilere konuşan Putin, Çin'in ekonomisinin satın alma gücünün parite açısından Amerika'nınkinden daha büyük olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı," Amerika, dünyanın en kalabalık ulusunun altını oymak ve büyümesini boğmak için çalışıyor" dedi.

Putin, ABD önderliğinde boykot edilen, Pekin'deki 2022 Olimpiyat Oyunlarının, “kabul edilemez ve hatalı” ve “Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişimini kısıtlama girişimi” olarak niteledi.