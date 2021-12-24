Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, pembe el balığına Parks Australia ve Tazmanya Üniversitesi'nin ortak araştırması kapsamında sualtı kamerasıyla nesli tükenmekte olan balıkların görüntülendiği sırada rastlandığı ifade edildi.

Deniz bilimcisi ve deniz biyoloğu olan Doçent Neville Barrett ve Dr. Jacquomo Monk tarafından yürütülen çalışmada sualtı kamerasıyla görülen pembe el balığının tespit edilmesi, samanlıktaki iğne keşfi olarak nitelendirildi.

"Heyecan verici bir keşif"

Barrett, ortak araştırmanın deniz parkında yaşayan türleri belgelemek ve yaşaması zor olan ortamlarda hangi yaygın ve nadir türler olduğunu anlamak için harika bir fırsat olduğunu vurguladı.

Barrett, "Bu heyecan verici bir keşif ve pembe el balıklarının hayatta kalması için umut veriyor" dedi.

Bu gözleme kadar pembe el balığı yalnızca 4 kez görülmüştü ve bu yılın başlarında Tazmanya'nın 'Tehdit Altındaki Türler' kapsamında nadir türler arasında listelenmişti.

Pembe el balığı en son 1999 yılında bir dalgıç tarafından görülmüştü.