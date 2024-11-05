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Dünya
AA 05.11.2024 17:08

Putin: Bazı Batılı devletlerin, Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme yönündeki siyaseti yanlış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme ve gerginliği yükseltme yönündeki siyasetinin yanlış olduğunu belirtti.

Putin: Bazı Batılı devletlerin, Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme yönündeki siyaseti yanlış
[Fotograf: AA]

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'da göreve başlayan İsrail, Azerbaycan, Ermenistan ve bazı Avrupa ülkeleri dahil 28 ülkenin büyükelçisini, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Diplomatları göreve başlamaları vesilesiyle tebrik eden Putin, burada yaptığı konuşmada, ülkelerle karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini benimsediklerini dile getirdi.

Dünyada adil küresel ekonomik ilişkiler sisteminin kurulmasından yana olduklarını, adil olmayan rekabete ve yaptırımlara karşı çıktıklarını belirten Putin, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasının önemine işaret etti.

"Ukrayna ile müzakerelere açığız"

Ukrayna'daki duruma da değinen Putin, Rusya'nın savaşın başından beri Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak Ukrayna'nın müzakerelerden her seferinde vazgeçtiğini söyledi.

Putin, Batı'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımına ilişkin ise "Bazı Batılı devletlerin, Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme, gerginliği yükseltme, ülkemizi stratejik yenilgiye uğratma yönündeki siyaseti yanlış. Bu tür yanıltıcı hesaplamalar ancak Rusya'nın tarihini bilmeyen ve bilmek istemeyen, Rus halkının birliğini hesaba katmayanlar tarafından yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Doğu'da büyük bir savaşı önlemeye çalışıyoruz"

Orta Doğu'daki duruma değinen Putin, Rusya'nın, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun Orta Doğu'da büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Putin, "İlgili tarafların uzlaşma yoluna getirilmesi, meselenin sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme kavuşturulmasının uluslararası hukuk zemininde mümkün olduğundan eminiz. Bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda iki devletli formülün uygulanması şart." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Güney Kafkasya'da sağlam barışın sağlanması yönünde ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Putin, iki ülke arasında barış anlaşmasının sağlanması, sınırların belirlenmesi, ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılması konusunda destek sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

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