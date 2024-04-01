Putin, 150 bin kişiyi zorunlu askerliğe çağıran kararnameyi imzaladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova ordu çalışmalarını sürdürüyor.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18-30 yaş arası 150 bin Rusya vatandaşını bahar dönemi için zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısını geçtiğimiz yıl temmuz ayında kabul etmişti. Tasarı, 1 Ocak’ta ise yürürlüğe girmişti.