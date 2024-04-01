73 milyon AT&T müşterisinin kişisel verileri sızdırıldı

ABD merkezli çok uluslu AT&T telekomünikasyon şirketinin eski ve mevcut 73 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çevrimiçi ortamda sızdırıldığı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'karanlık web'e sızdırılan veriler arasında adresler, sosyal güvenlik numaraları ve parolalar da var. Şirket, söz konusu verilerin çalındığına ilişkin kanıt tespit etmediklerini ama siber güvenlik uzmanlarının durumu incelediğini bildirdi.

"Parolaları sıfırlayın uyarısı"

BBC'nin aktardığına göre, şirket ayrıca müşterilerinden parolalarını sıfırlamalarını istedi. AT&T müşterilerine 'hesap hareketleri ve kredi raporları konusunda tetikte kalmaları' tavsiyesinde de bulundu.

2019 ve daha öncesi dönemden olduğu ifade edilen verilerin 7,6 milyon mevcut müşteri ve 65,4 milyon eski hesap sahibi ile bağlantılı olduğu bildirildi. Şirketin açıklamasına göre, isim-soy isim, e-posta adresleri ve doğum tarihlerinin de yer aldığı sızdırılan bilgiler arasında mali bilgiler yer almadı.

Sızıntının kaynağı belirlenemedi

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu verilerin şirketin kendi sistemlerinden mi sızdığı yoksa üçüncü taraf sağlayıcılardan mı kaynaklandığının belli olmadığı aktarıldı.

AT&T'nin kablosuz 5G ağı, ABD çapında yaklaşık 290 milyon kişiyi kapsıyor.

Şirket aynı zamanda ülkenin en büyük mobil ve internet hizmeti sağlayıcılarından biri konumunda bulunuyor.

Şubat ayında şirketin hizmetlerinde yaşanan bir kesinti on binlerce telefon kullanıcısını olumsuz etkilemiş, AT&T bu olayın ardından özür dileyerek mağdur olan müşterilerine 5 dolarlık çek sunmuştu.

New York'taki savcılar, müşterilerin 12 saat boyunca telefonunu kullanamadığı bu olay hakkında soruşturma başlatmıştı.