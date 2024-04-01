"Saç ayrımcılığına" karşı yasa tasarısı Fransız Ulusal Meclisi'nden geçti

Ulusal Meclis'te düzenlenen oturumda, yasa tasarısı 44'e karşı 2 oyla kabul edildi. Fransız haber ajansı AFP, çoğu parlamenterin seçimde oy kullanmadığını aktardı.

Tasarının yasalaşması için Senato'da düzenlenecek oylamadan geçmesi gerekiyor. Oylamanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

Yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te Fransa'nın denzaşırı bölgelerinden Antiller'deki Guadeloupe adasını temsil eden bağımsız parlamenter Olivier Serva tarafından hazırlandı.

"Tarihi bir gün"

Serva, Guardian'a "Çok mutluyum. Bugün tarihi bir gün" dedi.

Siyah parlamenter, "Avrupa merkezci standartlara uymayan kişiler ayrımcılıkla, basmakalıp tavırlarla ve önyargılarla karşı karşıya kalıyor" dedi.

Serva, özellikle Fransa'da yaşayan Afrika kökenli kadınların kıvırcık ve kabarık saç yapıları nedeniyle iş yerlerinde ve mülakatlarda ayrımcılığa uğradığını savundu.

"Saç stili, rengi, uzunluğu veya dokusu nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kişiler korunacak"

AFP'nin aktardığına göre tasarı "saç stili, rengi, uzunluğu veya dokusu" nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kişilerin korunmasını hedefliyor.

Serva, tasarının sarışın ve kızıl saçlı kişilerin yanı sıra rastalı veya kel kişileri de kapsadığını belirtti.

Siyahi bir uçuş kabini görevlisi, örgülü saçlarla çalışmasına izin vermeyen Air France'a dava açmış, 2022'de verilen kararla 10 yıllık hukuk mücadelesini kazanmıştı.

ABD'de en az 23 eyalette çalışanların "saç ayrımcılığına" uğramaması için farklı yönetmelikler uygulanıyor.

Muhafazakar Cumhuriyetçiler'den parlamenter Fabien Di Filippo, "ABD zihniyetinin Fransa'ya ithal edildiğini" söyleyerek tasarıya karşı çıktığını belirtti.