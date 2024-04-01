Az Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Wall Street Journal, AA, Independent 01.04.2024 07:14

Gazze'de bombardıman altında iftar: Sanki aylardır oruç tutuyoruz

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de Ramazan'ın nasıl zor geçtiğini yazdı.

Gazze'de bombardıman altında iftar: Sanki aylardır oruç tutuyoruz
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nden perşembe günü yapılan açıklamada Gazze'de kıtlık yaşandığı bildirilmişti.

Uluslararası Adelet Divanı'ndan dün açıklanan kararda da İsrail'den Gazze'deki açlık ve kıtlığı durduraması için tüm önlemleri alması emredilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Hamas'ın saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana en az 25 kişi yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi. 

"Sanki aylardır oruç tutuyormuş gibi aç ve susuz kaldık"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çadırda yaşayan Hüsnü Cebrail, sokaktan yemek toplamaya çalıştıklarını belirterek "Bulabildiğimiz her şeyi kullanıyoruz" dedi.

58 yaşındaki Filistinli, "Sanki aylardır oruç tutuyormuş gibi aç ve susuz kaldık" ifadelerini kullandı.

WSJ'nin haberinde, Gazze'deki durum şöyle anlatıldı:

"Ramazan neşesini çağrıştıracak çok az şey var. Birçok cami hava saldırılarıyla yerle bir edildi. Sokaklarda yetimler dolaşıyor. Halk İsrail ordusunun dikkatini çekmemek için kamusal alanlarda toplanmaktan kaçınıyor. Ezan sesleri yerini büyük ölçüde savaşın gürültüsüne bıraktı."

24 yaşındaki Sarah Ghalayini ise "Ramazan'daymışız gibi hissettirecek hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayı

İsrail'in bombardımana tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki damar cerrahisi bölüm başkanı Taysir Tanna ise şunları söyledi:

"İftarda, savaştan önce yenmez diye düşündüğümüz ebegümeci ve diğer otları bol bol yiyoruz. Şansı yaver gidenler mercimek de buluyor. Savaştan önce en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan ve genellikle hapishanelerdeki mahkumlara verilen mercimek bile artık neredeyse hiç bulunmuyor."

WSJ, Ramazan ayında durumu olmayanlara yiyecek ve yardım sağlayan camilerin çoğunun yıkıldığını da aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Bakri, savaşın başından beri Gazze Şeridi'ndeki en az 1000 caminin yerle bir olduğunu söyledi. 

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Yolcu uçağı dronla çarpışmaktan kıl payı kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:38
Meksika'da tekne alabora oldu, sekiz Çinli mülteci hayatını kaybetti
08:34
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat oldu
08:27
İsrail ordusu, Şifa Hastanesinden tamamen yıkarak çekildi
08:24
ABD'de silahlı saldırı: 7 çocuk yaralandı
08:19
İsrail'de hükümet karşıtı göstericiler Meclis önünde çadırlarda kalmaya başladı
08:16
Putin, 150 bin kişiyi zorunlu askerliğe çağıran kararnameyi imzaladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ