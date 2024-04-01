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Dünya
İHA 01.04.2024 08:13

Papa’dan, paskalya ayininde Gazze’de ateşkes çağrısı

Papa Francis, Vatikan'da Paskalya ayinindeki konuşmasında, `Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması, rehinelerin derhal serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için bir kez daha çağrıda bulunuyorum” dedi. Papa Francis, savaşı her zaman saçmalık olarak tanımadı.

Papa’dan, paskalya ayininde Gazze’de ateşkes çağrısı
[Fotograf: AA]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da Paskalya ayinini yönetti. Binlerce kişi papayı dinlemek için Aziz Petrus Meydanı‘na akın etti.

Geleneksel Paskalya ayininde dünyanın farklı noktalarında yaşanan çatışmalara değinen Papa, silahlanma ve yeniden silahlanma mantığına boyun eğilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Barış, asla silahlarla değil uzatılan el ve açık yüreklilikle elde edilir” dedi.

87 yaşındaki Papa Francis, konuşmasında Gazze’de yaşananlara değinerek "Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması, rehinelerin derhal serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için bir kez daha çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Savaşın siviller ve çocuklar üzerindeki etkilerine de değinen Papa Francis, “Ne kadar acı çektiklerini gözlerinden görebiliyoruz. O gözlerle bize, ‘Neden bütün bu ölümler’ diye soruyorlar. Neden bütün bu yıkım. Savaş her zaman saçmalık ve yenilgidir ifadelerini kullandı. Ülkeleri yeniden silahlanmaya karşı uyaran Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değindi. Papa Francis, “Uluslararası hukuk kurallarına saygı duyulması çağrısında bulunurken Rusya ve Ukrayna arasında tüm esir takası yapılmasını umuyorum” dedi.

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