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Dünya
BBC 07.06.2025 09:30

Proud Boys üyeleri ABD hükümetine 100 milyon dolarlık dava açtı

ABD'de aşırı sağcı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunun beş lideri, 6 Ocak 2021 Kongre baskını nedeniyle haklarında açılan davalarda haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ABD hükümetine 100 milyon dolarlık dava açtı.

Proud Boys üyeleri ABD hükümetine 100 milyon dolarlık dava açtı

Söz konusu beş isim, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerindeki yenilgisini tersine çevirmek amacıyla düzenlenen Kongre baskınına katılmak ve bu baskını planlamak suçlamalarından hüküm giymişti.

Trump, bu yılın başında söz konusu kişilerin cezalarını affetmiş ya da hafifletmişti.

Florida’da cuma günü açılan davada FBI ajanlarının ve savcıların kişisel önyargılarla hareket ettiği ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.

ABD'de Kongre baskını davasında 'Proud Boys' üyesi 4 kişi suçlu bulundu
ABD'de Kongre baskını davasında 'Proud Boys' üyesi 4 kişi suçlu bulundu

Şikayet dilekçesinde, “Trump’ın siyasi müttefiklerini cezalandırmak ve sindirmek amacıyla anayasal haklarımız çiğnendi” ifadeleri yer aldı.

'Hedefli ve siyasi' yargılama iddiası

Davayı açan isimler şunlar: Henry “Enrique” Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl ve Dominic Pezzola.

Tarrio, Kongre baskınını planlamaktan hükümeti devirmeye teşebbüs anlamına gelen isyan komplosu suçundan ve diğer bazı suçlardan mahkum olmuş, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza, grup üyeleri arasında en uzun olanıydı.

Diğer dört lider de benzer suçlamalarla yargılanmış ve hapis cezası almıştı. Ancak Trump, başkanlık görevine başlama töreni günü yaklaşık bin 500 kişiye af çıkarmış, Proud Boys üyelerinin de cezalarını kaldırmıştı.

Trump, af kararının ardından yaptığı açıklamada, “Bu insanları mahvettiler. Onlara yapılan şey utanç verici. Ülke tarihimizde böylesi çok nadir yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılara 'kanıtlarla oynama' suçlaması

Cuma günü açılan davada, söz konusu beş liderin hukuk sisteminin ağır ve sistematik suistimaline maruz kaldığı savunuldu.

Savcılar ise, kanıtlarla oynama ve tanıkları korkutma gibi suçlamalarla itham edildi. Ayrıca davanın siyasi saiklerle ve yolsuz biçimde yürütüldüğü ileri sürüldü.

Dava, şu anda Trump yönetimi altında faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı’na karşı açıldı. Bakanlığın başında Adalet Bakanı Pam Bondi bulunuyor. BBC’nin yorum talebine Adalet Bakanlığı henüz yanıt vermedi.

Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında paylaştığı verilere göre, Kongre baskınıyla bağlantılı olarak yaklaşık bin 583 kişi hakkında suçlama yöneltildi.

Bu kişilerin 600’den fazlası güvenlik güçlerine saldırı, direnme ya da görevlerini engelleme suçlarından yargılandı. Yaklaşık 175 kişiye ise ölümcül ya da tehlikeli silah kullanma veya ciddi bedensel zarar verme suçlaması yöneltildi.

Baskın sırasında Kongre Polisi memurlarına demir coplar, tahta kalaslar, bayrak direkleri, yangın söndürücüler ve biber gazı ile saldırıldığı kaydedildi.

Olay birçok Kongre üyesi tarafından kınanırken, Trump ise 6 Ocak’ı “sevgi günü” olarak tanımlamıştı.

Trump’ın af kararları, Demokrat Kongre üyeleri tarafından tarihin çarpıtılmasına yönelik bir girişim olarak eleştirildi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, baskın sırasında kaçmak zorunda kalan isimlerden biriydi. Pelosi, af kararını “adalet sistemimize yönelik aşağılayıcı bir hakaret” olarak nitelendirdi.

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