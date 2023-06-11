Protestoların 23. Haftasında Netanyahu hükümeti istifaya çağrıldı

Netanyahu Hükümeti'nin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenleme girişimine karşı tepki dinmiyor.

Protestoların 23'üncü haftasında on binlerce kişi bir kez daha sokaklara indi. Başta Tel Aviv, Hayfa, Rehovo gibi kentler olmak üzere ülke genelinde 100'den fazla noktada gösteri düzenlendi.

Netanyahu hükümetine karşı gösterilere en yoğun katılım başkent Tel Aviv'de gerçekleşti.

On binlerce protestocu, Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Netanyahu Hükümeti istifaya çağrıldı.

"Ne kadar geriye gidebiliriz?" yazılı dövizler taşındı.

Tel Aviv'deki bazı İsrail işgali karşıtı protestocular da "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'de 5 Ocak'ta duyurulan yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikleri içeriyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, kitlesel protestolar sebebiyle düzenlemenin ertelendiğini açıkladı, ancak daha sonra düzenlemeden vazgeçmediklerini ifade etti.

