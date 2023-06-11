BM: Sahel bölgesinde 34,5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Sahel bölgesinde artan şiddet, yerinden edilme, gıda güvensizliği ve iklim tehlikelerinin yol açtığı insani krizin kötüleşmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 2023'te insani yardım ihtiyaçlarının başlıca sebeplerinin çatışma ve şiddet olduğu ifade edilerek, güvenlik nedeniyle Burkina Faso, Çad, Mali, Kamerun'un kuzeyinde ve Nijerya'nın kuzeydoğusundaki insanların farklı sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Sahel bölgesindeki yaklaşık 109 milyonluk nüfusun 34,5 milyondan fazlasının insani yardıma ve korumaya ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 6 milyon kişinin "felaket" düzeyinde ihtiyaçları olduğu kaydedildi.

BM'ye göre, Sahel bölgesinin büyük bir bölümünde güvenlik, silahlı gruplar, aşırılıkçılar ve suç örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle yeniden bozuldu.

Güvenlik sorunları nedeniyle Sahel bölgesinde 6,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı, 10 bin okul ve 7 bin sağlık merkezi kapandı.