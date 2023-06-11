Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2023 00:03

BM: Sahel bölgesinde 34,5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler, Sahel bölgesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle 34,5 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

BM: Sahel bölgesinde 34,5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Sahel bölgesinde artan şiddet, yerinden edilme, gıda güvensizliği ve iklim tehlikelerinin yol açtığı insani krizin kötüleşmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 2023'te insani yardım ihtiyaçlarının başlıca sebeplerinin çatışma ve şiddet olduğu ifade edilerek, güvenlik nedeniyle Burkina Faso, Çad, Mali, Kamerun'un kuzeyinde ve Nijerya'nın kuzeydoğusundaki insanların farklı sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Sahel bölgesindeki yaklaşık 109 milyonluk nüfusun 34,5 milyondan fazlasının insani yardıma ve korumaya ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 6 milyon kişinin "felaket" düzeyinde ihtiyaçları olduğu kaydedildi.

BM'ye göre, Sahel bölgesinin büyük bir bölümünde güvenlik, silahlı gruplar, aşırılıkçılar ve suç örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle yeniden bozuldu.

Güvenlik sorunları nedeniyle Sahel bölgesinde 6,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı, 10 bin okul ve 7 bin sağlık merkezi kapandı.

ETİKETLER
Afrika Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
"Unabomber" olarak bilinen Ted Kaczynski, ABD'de kaldığı hapishanede ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Aydın'da trafik kazası: 1'i çocuk, 5 yaralı
00:17
AB Komisyonu Başkanı'na görevden alma ve 100 bin euroluk tazminat davası
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City takımını tebrik etti
00:00
Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:37
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
23:24
Ankara'da su kesintisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City - Inter maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City - Inter maçını izledi
FOTO FOKUS
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ