ABD'de polis aracında felç geçiren kişi, 45 milyon dolar tazminat alacak

New Haven Belediyesinin yazılı açıklamasında, gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirilen ve hareket halindeki araçta, emniyet kemeri takılmadığı için yaralanarak felç geçiren 36 yaşındaki Cox'a 45 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Belediye ile Cox'un avukatları arasındaki anlaşma, söz konusu olayda Cox'un felç olmasına sebep olan iki polis memurunun görevden alınması yönündeki karardan iki gün sonra açıklandı.

New Haven Belediye Başkanı Justin Elicker, "Randy Cox'un başına gelenler kabul edilemezdi" diyerek, polisin, gözaltındaki bireylerin güvenliklerini sağlama zorunluğuna dikkat çekti.

ABD'de belirlenen en yüksek tazminat

Elicker, 45 milyon dolarlık bedelin, bu alanda ABD'de belirlenen en yüksek tazminat rakamı olduğunu söyledi.

Randy Cox, 19 Haziran 2022'de, ruhsatsız silah kullanmakla ilgili bir suçtan gözaltına alınmış, emniyet kemeriyle sabitlenmeyen kelepçeli zanlı, hareket halindeki polis minibüsünün ani durması üzerine kafasını aracın kapısına çarparak felç olmuştu.

Cox'un avukatları, Eylül 2022'de olaya karışan polislerin bağlı olduğu New Haven şehri ve polis departmanına karşı 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.