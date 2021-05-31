Tek suçları Sırp olmamaktı. Önce, "Evlerinizin önüne beyaz çarşaflar asın!" dediler. Sonra, sokakta kollarında beyaz bantlarla dolaşmalarını istediler.

102'si çocuk, 3 bin 176 Boşnak ve Hırvat'ı katlettiler.

Yaklaşık 30 bin sivil de toplama kamplarına götürüldü, Sırpların işkence ve tecavüzüne maruz kaldı.

500 kişinin izine rastlanamadı

Sırpların etnik temizliği nedeniyle Boşnak ve Hırvat nüfusun tamamına yakını Priyedor'dan sürüldü.

50 bin kişiden çoğu, evlerinin ateşe verildiği o topraklara hiç dönemedi. 500 kişinin ise bir daha izine ulaşılamadı.

Prijedor Katliamı'nın 29'uncu yılı

Katliamın üzerinden 29 yıl geçti ama acılar hala taze.

Kollarına beyaz bantlar takan Boşnak ve Hırvatlar, her yıl 31 Mayıs'ta, "Beyaz Bant Günü"nde katledilenleri anıyor.



