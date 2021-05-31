Prijedor Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti
Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'dan sonra en büyük ikinci katliam, ülkenin kuzeyindeki Priyedor bölgesinde yaşandı. 102'si çocuk 3 binden fazla Boşnak ve Hırvat öldürüldü. Prijedor Katliamı'nın kurbanları, her yıl 31 Mayıs'ta anılıyor.
Tek suçları Sırp olmamaktı. Önce, "Evlerinizin önüne beyaz çarşaflar asın!" dediler. Sonra, sokakta kollarında beyaz bantlarla dolaşmalarını istediler.
102'si çocuk, 3 bin 176 Boşnak ve Hırvat'ı katlettiler.
Yaklaşık 30 bin sivil de toplama kamplarına götürüldü, Sırpların işkence ve tecavüzüne maruz kaldı.
500 kişinin izine rastlanamadı
Sırpların etnik temizliği nedeniyle Boşnak ve Hırvat nüfusun tamamına yakını Priyedor'dan sürüldü.
50 bin kişiden çoğu, evlerinin ateşe verildiği o topraklara hiç dönemedi. 500 kişinin ise bir daha izine ulaşılamadı.
Prijedor Katliamı'nın 29'uncu yılı
Katliamın üzerinden 29 yıl geçti ama acılar hala taze.
Kollarına beyaz bantlar takan Boşnak ve Hırvatlar, her yıl 31 Mayıs'ta, "Beyaz Bant Günü"nde katledilenleri anıyor.
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